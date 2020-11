Homens armandos invadem Universidade de Cabul e fazem 25 vítimas, entre mortos e feridos

Pelo menos 25 pessoas morreram ou ficaram feridas nesta segunda-feira (2) depois que homens armados invadiram a Universidade de Cabul, um ataque que terminou após várias horas de confronto com as forças de segurança.

"Três homens participaram do ataque. Um deles detonou os explosivos que transportava, os outros dois foram mortos pelas forças de segurança", afirmou o porta-voz do ministério do Interior, Tariq Arian. Ele acrescentou o balanço de pelo menos 25 vítimas, entre mortos ou feridos.

O Talibã disse não estar envolvido no incidente, mas vários centros de educação foram atacados ao longo dos anos por grupos extremistas, como o grupo Estado Islâmico (EI).

O porta-voz da polícia de Cabul, Ferdaws Faramerz, declarou que a maioria dos mortos eram estudantes. Já Hamid Obaidi, porta-voz do Ministério da Educação Superior, afirmou que o ataque começou quando funcionários do governo estavam chegando para a abertura de uma feira de livros iranianos organizada no campus.

Homens armados invadiram as instalações, levando centenas de pessoas a fugir e pular os muros do campus enquanto tentavam escapar do tiroteio, disseram testemunhas.

Posteriormente, as forças de segurança afegãs cercaram a área, isolando todos caminhos que levavam à universidade, relataram testemunhas.

Universidades são alvos frequentes

Os estudantes falaram de caos e confusão. "Estávamos estudando em nossas salas de aula quando de repente ouvimos uma rajada de tiros dentro da universidade", disse Fraidoon Ahmadi, de 23 anos, acrescentando que ele e vários outros alunos ficaram presos por mais de duas horas antes de serem resgatados.

Na semana passada, pelo menos 24 pessoas, a maioria estudantes, foram mortas em um ataque suicida a um centro educacional no oeste de Cabul, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.

Em 2018, um homem-bomba matou dezenas de pessoas, muitas delas adolescentes, em frente à Universidade de Cabul em um ataque também reivindicado pelos extremistas.

Dezesseis pessoas morreram quando extremistas invadiram a Universidade Americana do Afeganistão em Cabul, em 2016.

(Com informações da AFP)

