Guia supremo do Irã diz que resultado da eleição nos EUA não terá efeito sobre política iraniana

As eleições presidenciais nos Estados Unidos não terão "nenhum efeito" na linha política de Teerã a respeito de Washington, declarou nesta terça-feira (3) o guia supremo iraniano, Ali Khamenei.

"A respeito dos Estados Unidos, seguimos uma política sensata, calculada e específica e esta política não pode ser afetada pelas mudanças de pessoas em Washington", declarou Khamenei em um discurso por ocasião da festa muçulmana que recorda o nascimento do profeta Maomé.

"Hoje é o dia das eleições nos Estados Unidos. Podem acontecer coisas, mas isto não nos afeta. Nossa política está bem definida e o ir e vir das pessoas [na Casa Branca] não terá nenhum efeito", insistiu o guia supremo.

A disputa entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump coincide com o 41º aniversário da tomada de reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teerã, em 4 de novembro de 1979. O episódio violento, que terminou 444 dias depois com a libertação de 52 americanos, provocou a ruptura das relações diplomáticas entre Washington e Teerã.

Irã e Estados Unidos viveram nos últimos meses importantes momentos de tensão devido à situação no Golfo e ao programa nuclear iraniano, objeto de um acordo internacional em 2015 do qual Washington se retirou em 2018.

Joe Biden afirmou que, se vencer as eleições, pretende propor ao Irã um "caminho realista para retornar à via diplomática". Mesmo assim, o próximo mandatário na Casa Branca terá de compor com outros países da região, como o Iraque, por exemplo, que teme um afrouxamento da política de pressão máxima imposta por Trump contra Teerã.

Com informações da AFP

