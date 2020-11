Terremoto na Turquia: menina de 3 anos pede bolinho de carne e iogurte depois de passar quatro dias soterrada

Uma menina de 3 anos, Ayda Gezgin, foi resgatada com vida nesta terça-feira (3) de escombros de um prédio que havia desabado há quatro dias, em decorrência do terremoto da última sexta-feira (30) na região do balneário turístico de Izmir, no oeste da Turquia. O prefeito da cidade, Tunc Soyer, afirmou inicialmente que a garotinha tinha 4 anos, mas o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, informou posteriormente que ela tem 3 anos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, celebrou no Twitter "um milagre que se chama Ayda". "Teus olhos sorridentes nos deram uma nova esperança", escreveu Erdogan na rede social.

A menina foi salva por equipes da agência governamental turca para situações de desastre (Afad) que prosseguem com as operações de resgate em busca de sobreviventes. Depois de ser removida com todo o cuidado, a garotinha foi envolta em um cobertor de alumínio de emergência, utilizado em acidentes para manter a temperatura corporal num patamar adequado. Consciente, ela foi levada para um hospital da região. Alguns agentes filmaram a evacuação usando seus telefones celulares para capturar o momento de emoção.

Em um vídeo compartilhado pelo ministro da Saúde, é possível ouvir a pequena Ayda pedindo comida aos socorristas. Ela fala "kofte et ayran", expressando a vontade de comer bolinhos de carne à moda turca e uma bebiba à base de iogurte muito popular no país.

"A felicidade que sentimos é indescritível", disse à AFP Ibrahim Topal, um dos agentes envolvido no salvamento. Ele trabalhava no local com um colega, Ahmet Celik, quando ouviram uma voz. Imediatamente, os dois homens cavaram um orifício com as mãos e Ahmet viu uma pequena mão. Os dois socorristas continuaram cavando até verem o rosto da menina.

Celik acredita que a criança sobreviveu porque ela ficou protegida por eletrodomésticos da cozinha, sem ser totalmente soterrada pelos escombros. "Ela não sofreu um impacto, ficou num espaço entre os eletrodomésticos", explicou. "Quando eu perguntei se ela estava bem, ela pediu a bebida que adora, à base de iogurte", acrescentou o socorrista.

"Vimos um milagre da 91ª hora. Os socorristas conseguiram resgatar Ayda, 4 anos, viva", havia informado mais cedo o prefeito de Izmir no Twitter. A menina foi retirada, sob aplausos, das ruínas de um edifício que desmoronou no distrito de Bayrakli, perto de Izmir. “Neste momento de sofrimento, também tivemos este momento de alegria”, acrescentou o prefeito. Posteriormente, a idade da garotinha foi retificada pelo ministro da Saúde.

Ontem, as equipes de resgate já haviam retirado outras duas meninas vivas, de 3 e 14 anos, de escombros deixados pelo terremoto. Elas estavam soterradas sob os restos de dois prédios destruídos na periferia de Izmir.

Na manhã desta terça-feira (3), o balanço de vítimas do tremor de terra subiu para 102 mortos, 994 feridos, sendo 147 ainda hospitalizados, de acordo com o boletim da Afad. O terremoto de 7 graus na escala Richter, cujo epicentro foi identificado no mar Egeu, atingiu também a ilha grega de Samos, matando duas pessoas.

