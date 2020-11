Zona do euro perde esperança de retomada econômica com segunda onda da Covid-19

Novas projeções de crescimento do PIB na zona do euro são impactadas pelo segundo lockdown em vários países.

A segunda onda da pandemia de coronavírus arruinou as esperanças de uma rápida recuperação econômica na zona do euro, admitiu nesta quinta-feira (5) a Comissão Europeia. Segundo novas projeções do Executivo europeu, os 19 países que utilizam a moeda única europeia verão o Produto Interno Bruto (PIB) cair globalmente 7,8% este ano. A retomada em 2021 será menos expressiva que o esperado: +4,2%, contra +6,1% apontados na estimativa de julho.

Publicidade Leia mais

"Nunca antes havíamos contado com uma recuperação em forma de V. Agora, sabemos com certeza que não a teremos", acrescentou o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni. A recessão em 2020 será, entretanto, menos acentuada do que a previsão anterior, de -8,7%.

"A segunda onda aniquila nossas esperanças de uma recuperação rápida", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão. Além disso, a dívida pública da zona do euro vai superar 100% do PIB em 2020, devido aos gastos extraordinários dos países para reativar suas economias, afetadas pela pandemia do coronavírus.

De acordo com a Comissão, as projeções indicam que a zona do euro deve encerrar 2020 com uma dívida pública acumulada equivalente a 101,7% do PIB. O nível permanecerá acima de 100% nos próximos dois anos.

A RFI antecipou, nessa quarta-feira (4), que o pagamento da conta do segundo lockdown será uma bola de neve para 2022.

Recessão histórica

As medidas contra a Covid-19 acontecem em um momento em que a Europa já enfrentava a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, com um impacto quatro vezes superior à crise financeira de 2008.

"Esse segundo bloqueio talvez seja mais difícil no sentido que ele acontece depois de um primeiro lockdown, que já tinha abalado muito a economia. O risco hoje é maior do que era em março”, avaliou o pesquisador Mathieu Plane, do Observatório Francês de Conjuntura Econômica (OFCE).

Bruxelas estima que a atividade "dificilmente retornará ao nível pré-pandêmico em 2022". O "alto grau de incerteza" que ainda pesa sobre a economia indica uma volta à normalidade em 2023. Um possível agravamento da crise sanitária reduziria ainda mais a atividade e aumentaria o desemprego.

O impacto da pandemia teve efeitos diferentes nos países da UE "e o mesmo se aplica às perspectivas de recuperação". O quadro, aponta a Comissão Europeia, é reflexo da extensão da pandemia, do custo das medidas de contenção sanitária e do alcance das respostas nacionais.

França, Itália e Espanha são os mais afetados

Embora todos os países da zona do euro estejam entrando em recessão este ano, sem surpresa, três estão em situação particularmente complicada: Espanha (-12,4%), Itália (-9,9%) e França (-9,4%). Esses números refletem a gravidade da crise de saúde nesses países e sua maior dependência de serviços, especialmente relacionados ao turismo.

A Alemanha, maior economia da Europa, conseguiu moderar a escala da queda, com o PIB caindo "apenas" 5,6% em 2020. Para limitar os danos e facilitar a recuperação, a Comissão Europeia suspendeu as suas regras de disciplina orçamentária em março: os Estados podem, assim, despender quanto for necessário para apoiar as suas empresas e os seus trabalhadores. A consequência é um provável aumentos dos déficits públicos aumentem significativamente em 2020.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro