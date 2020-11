Análises mostram que vacina da Pfizer contra Covid-19 é 90% eficaz; bolsas disparam

O laboratório farmacêutico Pfizer anunciou nesta segunda-feira (9) que sua vacina contra a covid-19 é "90% eficaz", de acordo com a primeira análise intermediária do teste de fase 3, a última etapa antes do pedido formal de homologação.

Esta eficácia de proteção ao vírus SARS-CoV-2 foi alcançada sete dias depois da segunda dose da vacina e 28 dias após a primeira, anunciou o grupo americano, em um comunicado conjunto com a empresa BioNTech.

"Mais de oito meses depois do início da pior pandemia do século, acreditamos que essa etapa representa um avanço significativo na nossa batalha contra a Covid-19. Os primeiros resultados da fase 3 de nosso teste de vacina contra a Covid-19 apresentam as provas iniciais da capacidade de nossa vacina para prevenir esta doença", afirmou o presidente da Pfizer, Albert Bourla. "Demos um passo importante e estamos mais perto de prover aos cidadãos do mundo esta vacina, tão necessária para contribuir a acabar com esta crise sanitária mundial", completou.

Com base em projeções, as duas empresas afirmaram que pretendem fornecer 50 milhões de doses no mundo em 2020 e até 1,3 bilhão em 2021. Estes são os primeiros dados de um vasto estudo que marca um grande avanço na luta contra a pandemia, que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo.

O gigante farmacêutico americano e seu parceiro alemão BioNTech são os primeiros a apresentar resultados positivos para uma vacina contra a Covid-19 em um teste clínico feito em grande escala.

As duas empresas declararam que, até agora, não haviam constatado nenhuma problema grave de segurança na imunização e que pediriam aos Estados Unidos uma autorização para uso emergencial no decorrer do mês. A vacina BNT162, cujos testes foram iniciados em abril, usa a tercnologia mRNA (RNA mensageiro), inédita na produção de imunizações.

A molécula de RNA é produzida em laboratório e em seguida aplicada no paciente. Ela engana o corpo, fazendo com que suas células produzam proteínas que compõem o SARS-Cov-2. O sistema imunológico o identifica como um invasor e cria anticorpos para o vírus. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir – o que é uma grande vantagem logística. Apenas 20 projetos de vacina contra a Covid-19 usam essa tecnologia.

Anúncio gera alta na Bolsa

A boa notícia teve um impacto imediato na Bolsa europeia. Alguns minutos após o anúncio, o índice Stoxxx 600 subiu 3,41%, o CAC 40 4,41% e o Dax, em Frankfurt, 4,16%.

Wall Street também dava sinais de abertura em alta de mais de 3% para o índice Standard's & Poor's 500. Os títulos dos setores mais atingidos pela epidemia, como o do turismo e lazer, registraram alta de mais de 7 %.

