Tempestade Eta se aproxima da Flórida com ventos de mais de 100 km/h

A tempestade tropical Eta deve atingir a Flórida com uma intensidade próxima à de um furacão nesta segunda-feira (9). Ela deixou Cuba neste domingo (8) enquanto se dirigia ao sul dos Estados Unidos para o Atlântico, mas continuará a afetar a ilha.

Publicidade Leia mais

De acordo com o National Hurricane Center (NHC), em Miami, depois de ter deixado Cuba no domingo pela manhã, às 19h a tempestade registrava ventos de até 100 km/h e se encontrava a 145 km no sul da cidade. O sul da Flórida, incluindo Miami e Fort Lauderdale, foi colocado em alerta furacão. De acordo com as imagens mostradas pela TV, as duas cidades já registram inundações.

As autoridades pediram aos habitantes das áreas atingidas que deixassem suas casas e procurassem um local seguro. "As enchentes são nossa principal preocupação", disse Dan Hayes, do restaurante Margaritanville, de Key West, ao canal local 10. "Decidimos não abrir hoje", estamos preocupados com a segurança dos nossos funcionários", declarou.

Segundo a empresa local Florida Power & Ligth, dezenas de milhares de casas estão sem eletricidade. Os locais mais atingidos são os condados Miami-Dade, Broward e a cidade de Palm Beach.

O governador da Flórida, Ron de Santis, declarou no sábado (8) estado de emergência no sul. As escolas serão fechadas neste segunda-feira, assim como os centros de testes Covid-19. As autoridades construíram abrigos e começaram a distribuir sacos de areia para que a população possa proteger as casas.

Turistas protegidos

Em Cuba, o fenômeno "teve ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora, com rajadas mais altas" e "está se movendo de norte a nordeste a uma taxa de 19 quilômetros por hora", informou o Insmet.

Ao partir para o Atlântico neste domingo, Eta atingiuu o arquipélago Jardines del Rey, a norte de Ciego de Ávila, mas a televisão estatal noticiou que os 600 turistas estrangeiros que visitavam a região estavam protegidos.

Chuvas fortes foram registradas na metade oriental de Cuba, onde a Defesa Civil e as autoridades locais evacuaram milhares de pessoas para locais seguros.

"Nas próximas horas continuarão os ventos com força de tormenta tropical, entre 70 e 95 quilômetros por hora na região central de Cuba, com rajadas mais altas. Esses ventos vão produzir ondas fortes na costa sul, com elevação do nível do mar" , indicou o Insmet.

Uma reunião extraordinária do governo, chefiada pelo presidente Miguel Díaz-Canel, concluiu que "nenhuma perda de vidas ou danos significativos casas foram registrados", segundo o telejornal estatal. Antes da travessia do Eta, 74.000 pessoas foram evacuadas para locais seguros, 8.000 delas para abrigos montados pelas autoridades.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro