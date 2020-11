BRICS: Bolsonaro pede união dos países-membros e faz críticas à OMS

Durante cúpula do BRICS, Jair Bolsonaro falou sobre a busca do Brasil pela sua própria vacina e a necessidade de um equilíbrio econômico mesmo em um período de grave crise sanitária. MARCOS CORREA VIA REUTERS - MARCOS CORREA

Texto por: RFI 4 min

Durante a cúpula dos líderes do BRICS organizada por Moscou e que aconteceu virtualmente nesta terça-feira (17), o presidente brasileiro Jair Bolsonaro falou sobre a busca do Brasil pela sua própria vacina e a necessidade de um equilíbrio econômico mesmo em um período de grave crise sanitária. O discurso do chefe de Estado também enfatizou a importância da articulação entre os países do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), principalmente para uma candidatura para um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.