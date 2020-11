Pfizer anuncia que vacina contra Covid-19 tem 95% de eficácia em resultados finais do teste clínico

A vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech teve 95% de eficácia na prevenção contra o coronavírus, anunciaram as empresas nesta quarta-feira (18) em um comunicado oficial. Os resultados finais deste teste clínico são melhores que os publicados no dia 9 de novembro a partir dos dados preliminares, quando a eficácia prevista era de 90%.

De acordo com as novas informações, das 43 mil pessoas que participaram dos testes, houve apenas 170 contaminações, sendo 162 de voluntários do grupo placebo, que não receberam a vacina. Entre aqueles que foram vacinados, apenas 8 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus.

A proteção também se mostrou eficiente na população de mais de 65 anos. No grupo mais vulnerável à Covid-19, a vacina teve eficiência de 94%.

A Pfizer afirmou que vai pedir uma autorização de comercialização para sua vacina à agência sanitária dos Estados Unidos, a FDA, nos próximos dias.

Na segunda (16), a Moderna havia divulgado resultados encorajadores também de sua vacina contra a Covid-19, com eficácia de 94,5% para reduzir o risco de contrair a doença em um estudo preliminar.

As duas empresas já enviaram os dados para a Agência Europeia de Medicamentos, mas ainda não pediram autorização para a venda.

Até o momento, os resultados dos testes clínicos ainda não foram publicados em revistas científicas porque devem antes serem avaliados por cientistas independentes.

Nova tecnologia

As duas vacinas utilizam uma tecnologia inédita, conhecida como RNA mensageiro (m-RNA): ela consiste em introduzir pedaços de material genético do vírus no organismo, fazendo com que as células produzam as proteínas do SARS-Cov-2, conhecidas como Spyke, ou espícula, utilizadas em sua replicação. Essa proteína, sozinha, é inofensiva, mas ativa o sistema imunológico para que ele produza anticorpos.

Diferentemente das vacinas que utilizam pedaços de vírus, nessa tecnologia não é necessário criar os patógenos em laboratório, utilizando ovos de galinha, por exemplo, o que facilita a produção das doses.

Logística será crucial

No cenário que se desenha, com os bons resultados dos testes, as características das vacinas para permitir sua distribuição global serão essenciais.

A vacina candidata da gigante farmacêutica americana exige uma temperatura polar (-70°C), enquanto a da empresa de biotecnologia Moderna afirma que seu tratamento pode ser armazenado por "30 dias", em "um refrigerador médico ou doméstico", cujas temperaturas costumam variar de 2°C a 8°C. A conservação seria, então, como a de uma vacina clássica.

Até o momento, só era possível manter o produto da Moderna nessa temperatura por seis dias. A longo prazo, a empresa de biotecnologia estima que a vacina mRNA-1273 poderá ser armazenada por 6 meses a -20°C, o que facilitaria a logística global necessária para a vacinação de um máximo de pessoas.

