Explosões em zona de embaixadas e empresas internacionais em Cabul deixam mortos e feridos

Um ferido é transportado a um hospital de Cabul após ataques com mísseis em zona de embaixadas e empresas estrangeiras em 21 de novembro de 2020. REUTERS - OMAR SOBHANI

Texto por: RFI 3 min

Pelo menos oito pessoas morreram e 31 ficaram feridas em explosões, neste sábado (21), no centro de Cabul, no Afeganistão. Segundo fontes do governo, mísseis atingiram a Zona Verde, onde estão embaixadas e empresas internacionais.