Parlamento iraniano assina texto que impede inspeção de centrais nucleares

Homenagem ao cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh, cujo funeral está previsto para esta segunda-feira, - IRANIAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Texto por: RFI 4 min

A proposta é uma represália ao assassinato do cientista Mohsen Fakhrizadeh, chefe do Departamento de Pesquisa e Inovação do Ministério da Defesa, nesta sexta-feira (27). O governo iraniano responsabilizou Israel pelo crime, dizendo que o país busca "semear o caos".