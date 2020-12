Sérvia desenterra vala comum de vítimas albanesas do massacre de Kosovo

Texto por: RFI 2 min

Os restos mortais do que poderiam ser os corpos de cerca de 15 albaneses assassinados durante a guerra de Kosovo (1998-1999) foram encontrados no lado sérvio da fronteira, segundo informações de um membro do governo nesta sexta-feira (4).