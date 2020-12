Programa espacial chinês faz sua primeira acoplagem na órbita lunar

A China realizou com sucesso mais uma manobra de sua missão espacial para trazer rochas lunares à Terra. Neste domingo (6), a missão conseguiu acoplar o módulo que guarda as amostras de solo lunar ao orbitador da sonda chinesa Chang'e 5. A manobra é inédita para o programa espacial chinês. A saída da cápsula da Lua na última quinta-feira (3) também foi histórica para Pequim, sendo a primeira vez que o país fez decolar uma nave contendo material extraterrestre.

A manobra integra a ambiciosa missão que tem por objetivo trazer ao planeta azul rochas de seu satélite pela primeira vez em mais de 40 anos.

A Chang'e 5 é composta de diversas partes: um orbitador que permaneceu em órbita lunar durante toda a missão, um trem de pouso lunar que aterrissou na Lua, e um módulo para a ascensão do solo à órbita lunar. Foi este último que, carregado com amostras de solo lunar, atracou nesta manhã de domingo no orbitador, de acordo com a agência de notícias oficial China New, que citou a Agência Espacial Nacional (CNSA).

As amostras de solo lunar, que haviam sido acomodadas primeiro no módulo de subida, foram transferidas para uma "cápsula de retorno", que fará a viagem à Terra, de acordo com a China New.

Terceiro país depois dos Estados Unidos e da ex-URSS

Se o retorno ao Planeta Azul for tranquilo, a China se tornará o terceiro país a realizar esse tipo de operação, depois dos Estados Unidos e da ex-União Soviétiva. A última tentativa foi soviética, com a missão desabitada Luna 24, realizada com sucesso em 1976.

O módulo que chegou na Lua na terça-feira (1°) implantou a bandeira chinesa sobre a superfície, de acordo com as imagens veiculadas pela televisão pública CCTV. A missão é mais uma etapa do programa espacial chinês, que deu um grande salto no início de 2019 ao pousar uma nave na face oculta da Lua, um feito inédito no mundo.

"Coelhos Jade"

Esta não é a primeira vez que o gigante asiático lança um dispositivo em direção ao astro lunar como parte do programa Chang'e - que leva o nome de uma deusa da lua, de acordo com a mitologia chinesa. O programa espacial chinês já pousou dois pequenos robôs controlados remotamente (os “Jade Rabbits”) em 2013 e 2019.

A China investe bilhões de euros em seu programa espacial para alcançar os avanços da Europa, Rússia e Estados Unidos.

