Hong Kong anuncia medidas para enfrentar quarta onda de Covid-19

Hong Kong anuncia novas restrições diante de quarta onda de coronavírus. Foto: mercado local em Hong Kong, terça-feira, 8 de dezembro de 2020. AP - Kin Cheung

Texto por: RFI 3 min

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta terça-feira (8) uma série de novas restrições, incluindo o fechamento de restaurantes à noite, a fim de conter a progressão de uma quarta onda epidêmica do novo coronavírus. O objetivo do líder do território semi-autônomo é “reduzir o número de pessoas nas ruas”.