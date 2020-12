Japão investe em energias renováveis para superar crise econômica ligada à Covid

Apesar da dívida pública colossal, Tóquio anuncia um terceiro pacote de estímulo de US$ 708 bilhões (mais de R$ 3,6 trilhões) desde o início da epidemia de Covid-19. O plano inclui gastos para manter o emprego e apoiar as empresas. Mas a pandemia também está pressionando o novo primeiro-ministro Yoshihide Suga a iniciar uma mudança de estratégia, investindo na digitalização e descarbonização da economia por meio de medidas destinadas a promover novas fontes de crescimento na terceira maior economia do mundo.

Por Frédéric Charles, correspondente da RFI em Tóquio

O Japão está tentando curar o coronavírus – que não o atinge muito menos do que em qualquer outra parte do mundo – sem sufocar sua economia. O novo primeiro-ministro Yoshihide Suga usa a pandemia para impulsionar sua administração e as empresas nacionais no século 21.

Este terceiro plano de estímulo deve acelerar a digitalização de um país onde o uso de fax e papel ainda continua massivo e o hanko, o carimbo ancestral, ainda é necessário para assinar documentos. A adoção de assinaturas eletrônicas deve marcar uma pequena revolução cultural. Uma mudança na estratégia econômica, portanto, se acelera com a pandemia.

Garantir a transição para energias renováveis

Em um país onde 80% da produção de eletricidade ainda é de recursos fósseis desde o acidente nuclear em Fukushima, o plano de recuperação deve garantir a transição para energias renováveis ​​ou outras soluções inovadoras, como o hidrogênio. O governo quer converter seus motoristas para veículos elétricos até 2035.

Desde o início da pandemia, o Japão já aplicou US$ 3 trilhões, ou 40% de seu PIB, para sair da recessão e agora ousa impulsionar as grandes reformas, prometidas muitas vezes. Uma prova é que as contas proibitivas de luz estão caindo.

