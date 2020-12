EUA anunciam reestabelecimento de relações diplomáticas entre Marrocos e Israel

Trump anuncia que Marrocos normalizará relações com Israel. Fotomontagem do Primeiro Ministro israelense Benjamin Netanyahu e o Rei do Marrocos Mohammed VI.

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (10) que o Marrocos reestabelecerá relações diplomáticas com Israel e que Washington aceitará a soberania de Rabat sobre a região do Saara Ocidental.

Publicidade Leia mais

"Hoje houve outro avanço histórico! Nossos dois grandes amigos, Israel e o reino do Marrocos, concordaram em ter relações diplomáticas plenas, uma conquista maior para a paz no Oriente Médio!", comemorou o presidente no Twitter.

A Casa Branca disse que Trump também "reconheceu a soberania marroquina sobre todo o território do Saara Ocidental". Marrocos e Israel estabeleceram escritórios de representação em Rabat e Tel Aviv na década de 1990, mas eles foram fechados nos anos 2000.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou a decisão como "histórica" e agradeceu ao rei marroquino pela "calorosa relação" bilateral, em seu discurso na televisão.

Voos diretos

Netanyahu também anunciou que em breve haverá "voos diretos" entre os dois países. O tema da normalização entre Rabat e Israel foi retomado em fevereiro, durante uma visita oficial ao Marrocos do chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo.

O Marrocos confirmou que vai manter relações diplomáticas com Israel mas, como os outros países árabes, foi cauteloso.

Um alto funcionário do Ministério de Relações Exteriores do Marrocos classificou a medida não como um reconhecimento de Israel, mas sim como uma "normalização" que restaura as relações passadas.

Bahrein e Emirados Árabes Unidos concordaram, nos últimos meses, em normalizar suas relações com Israel, em acordos impulsionados e mediados por Jared Kushner, genro e assessor de Trump.

O Sudão também concordou em estabelecer as relações e, segundo Kushner, o reconhecimento e a normalização dos vínculos entre Arábia Saudita e Israel é "inevitável". "A aproximação e a completa normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita é agora algo inevitável, mas o prazo ainda é algo que deve ser definido", disse Kushner aos jornalistas.

Posição "inalterada" da ONU

Naquele momento, a imprensa israelense disse que Rabat estaria disposto a fazer um gesto em troca do apoio americano à sua postura sobre o Saara Ocidental, a ex-colônia espanhola disputada por marroquinos e separatistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia.

Trump - que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro para que o democrata Joe Biden tome posse - também anunciou que assinou o reconhecimento da soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental.

"A proposta séria, confiável e realista do Marrocos para a autonomia é a única base para uma solução justa e duradoura que garanta a paz e a prosperidade!", disse. "O Marrocos reconheceu os Estados Unidos em 1777. Portanto, é adequado que reconheçamos sua soberania sobre o Saara Ocidental", acrescentou.

A chamada Frente Polisário denunciou com força a decisão de Trump de reconhecer a soberania marroquina no Saara Ocidental. "A Polisário e o governo saarauí condenam nos termos mais fortes o fato de que o presidente em fim de mandato, Donald Trump, atribua ao Marrocos o que não lhe pertence", informou o ministério saarauí de Informação.

Egito

O presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, por sua vez, elogiou nesta quinta-feira o acordo de normalização das relações israelense-marroquinas, qualificando como um "passo importante" para a região.

Em sua conta no Twitter, Sisi disse ter acompanhado "com grande interesse este importante avanço", que é, segundo ele, um "passo importante para mais estabilidade e cooperação regional" no Oriente Médio.

O Egito foi, em 1979, o primeiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel, pondo um fim a um estado de guerra entre os dois países vizinhos. No entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) avisou que mantém "inalterada" sua posição a respeito do Saara Ocidental.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, acredita que "a solução para a questão ainda pode ser encontrada com base nas resoluções do Conselho de Segurança". A ONU envia uma missão de paz denominada Minurso à região para monitorar um cessar-fogo e supostamente organizar um referendo sobre o status do território previsto por um acordo concluído em 1991, mas as discussões estão suspensas desde 2019.

Segundo fontes diplomáticas, a escolha de um novo emissário da ONU é difícil devido às fortes demandas do Marrocos e das poucas personalidades que teriam interesse em tratar do assunto.

Na ONU, o Saara Ocidental é um dos poucos temas discutidos pelo Conselho de Segurança que nunca será objeto de reuniões públicas. Ele é discutido regularmente, mas apenas a portas fechadas.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro