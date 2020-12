OMS alerta para alto risco de uma terceira onda de Covid-19 no início de 2021

Um homem fez um teste de PCR para o novo coronavírus em um laboratório médico em Paris em meio à pandemia de Covid-19 em 4 de setembro de 2020. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Texto por: RFI 5 min

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso de máscaras durante as reuniões familiares de Natal e as comemorações do feriado na Europa, em declaração nesta quarta-feira (16), alertando para um alto risco de uma terceira onda da epidemia no continente, prevista para o início de 2021. Para Bruno Hoen, diretor de pesquisa médica do Instituto Pasteur, a França conseguiu um desempenho "espetacular" no achatamento da curva de contágios e por isso flexibiliza o lockdown na contramão da Europa.