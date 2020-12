Berço da "Primavera Árabe", Tunísia completa dez anos de protestos em crise

Na cidade de Sid Bouzid, retrato de Mohamed Bouaziz, que se imolou em 2010 e de início à contestação na Tunísia © RFI / Michel Picard

Há dez anos, teve início a revolução na Tunísia, que originaria uma série de movimentos de contestação no mundo árabe. A morte por imolação, no centro do país, do vendedor ambulante Mohamed Bouazizi gerou protestos inéditos que conduziram à queda do ex-ditardor Ben Ali. Uma década depois, houve poucas melhorias no cotidiano da população.