Califórnia bate recordes sucessivos de mortes por Covid e se prepara para o caos que está por vir

Mais brutal e mortal do que nunca, a pandemia atinge na Califórnia patamares que nem as previsões mais pessimistas ousavam mencionar. E o pior, segundo especialistas, ainda está por vir. A explosão de casos atuais lota os hospitais como uma resposta às festas do Dia de Ações de Graças, no final de novembro. Apesar do início da vacinação na última segunda-feira (14), o governo da Califórnia não vê a imunização como forma deinterromper o avanço do vírus por enquanto e se preocupa com as comemorações de fim de ano.

Publicidade Leia mais

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

Na quarta-feira (16), mesmo dia que os Estados Unidos bateram recorde com 3.600 mortos, foram registrados 53 mil novos casos de coronavírus e 397 mortes na Califórnia em um único dia, quase o dobro do pico da pandemia, em julho, e número recorde de mortes em 24 horas na história recente do estado. O número de pessoas hospitalizadas por Covid-19 tem aumentado e quebrado recordes por 18 dias consecutivos, na Califórnia. De acordo com as autoridades, 12% dos pacientes, em média, acabam indo para a UTI.

Hoje as unidades de terapia intensiva estão mais perto da capacidade do que em qualquer outro ponto da pandemia, com 3.188 pacientes atualmente intubados e menos de 1.400 leitos com equipe disponível em todo o estado.

Na quarta-feira, as UTIs na região da Bay Area (nos arredores de São Francisco) ultrapassaram pela primeira vez a marca de 85% de lotação. O pior, no entanto, está no sul da Califórnia, onde os hospitais atingiram 99,5% da capacidade. Em San Joaquin Valley, as UTIs estão completamente lotadas.

Devido à lotação de necrotérios, o governo do estado teve que disponibilizar caminhões refrigerados para abrigar corpos nos hospitais, além de 5 mil sacos mortuários para Los Angeles e sul da Califórnia.

Falta pessoal

No maior condado do estado, em Los Angeles, as emergências atuam em capacidade máxima e pacientes já precisam ficar seis horas dentro de ambulâncias para serem atendidos nos hospitais. Os saguões estão também cheios de gente esperando atendimento. Apesar de ainda ter leitos vazios, faltam equipes médicas em Los Angeles para cuidar dos pacientes.

“Simplesmente não há gente treinada suficiente para cuidar do volume de pacientes que virão e precisarão de cuidados”, disse Christina Ghaly, diretora de serviços de saúde do condado, alertando que "ainda vamos passar algumas semanas muito difíceis, pelo menos, e potencialmente até janeiro".

A mesma defasagem ocorre em outras regiões do estado. A Califórnia está à procura de equipes médicas, e pediu ajuda a países como Austrália, para poder ter atendimento nos hospitais de campanha montados em diversas regiões, como Costa Mesa, Porterville, Sacramento e Imperial.

Outras instalações provisórias para enfrentar a crise estão sendo montadas em Riverside, Richmond, Fresno, San Diego e San Francisco.

Fique em casa

O estado que é o mais populoso do país, com 40 milhões de habitantes, é o com maior número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, mais de 1,7 milhão. Porém, até agora a Califórnia havia sido poupada na explosão de número de mortos principalmente porque foi o primeiro a aderir à quarenta e a medidas restritivas em março. No entanto, a segunda onda, assim como vários estados americanos, veio com força principalmente porque as pessoas cansaram de obedecer às ordens de restrição, de acordo com autoridades.

Diante da piora da situação sanitária, a maior parte do estado colocou em prática novas medidas de isolamento social. Foram proibidas todas as viagens não essenciais dentro das fronteiras estaduais e os moradores estão sendo orientados a não saírem de casa.

Los Angeles implementou, no final de novembro, o toque de recolher que proíbe atividades não essenciais das 10 da noite às 5 da manhã. A maior cidade do estado, uma das primeiras a entrar em quarentena nos Estados Unidos, até hoje não reabriu o serviço interno de restaurantes e academias, fechado desde março.

Outros condados que ainda estão com normas mais frouxas assumiram a responsabilidade de implementar novas regras restritivas a partir da meia-noite desta quinta (17). Elas reduzem a capacidade nas lojas de varejo e fecham negócios não essenciais, incluindo cabeleireiros, manicures, salas de jogos, museus, zoológicos e aquários, e proíbem a maioria das estadias em hotéis para turismo e jantares em restaurantes ao ar livre.

Até sexta-feira (18), 98% dos residentes da Califórnia, cerca de 38 milhões de pessoas, estarão sob normas regionais de permanência em casa. Apenas a zona rural do norte do maior estado do país escapou das restrições, por enquanto.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro