Os líderes que vão tomar vacina contra Covid-19 para estimular a população

Diante de uma pandemia viral que paralisou o mundo e já matou mais de 1,6 milhão de pessoas, os cientistas conseguiram uma grande vitória. Pela primeira vez na história, uma vacina foi desenvolvida, testada e aprovada em menos de um ano. No entanto, para que o avanço científico tenha efeito, é preciso que a população tome a vacina. Líderes e políticos influentes de diversos países decidiram fazer de si um exemplo para estimular a imunização e combater a desconfiança e as fake news.

Sentado em frente a uma tela na qual se lia a mensagem "segura e eficaz", o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, tomou a vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus na manhã desta sexta-feira (18). Ao seu lado, sua mulher, Karen Pence, também foi imunizada.

As imagens foram transmitidas ao vivo pela televisão, como parte da campanha para convencer a população americana à vacinação. De máscara, seguindo as regras de distância entre as pessoas, o republicano de 61 anos disse que não tinha sentido nada ao receber o imunizante e que estava "feliz de ter recebido essa vacina segura e eficaz".

Na próxima semana, é o presidente eleito, o democrata Joe Biden, de 78 anos, quem será vacinado com transmissão televisiva. Os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton também se candidataram a fazer parte da campanha pública de estímulo à vacinação pelo exemplo.

A preocupação dos líderes americanos é convencer uma parcela importante da população que, até o início de dezembro, dizia não confiar no medicamento. Em uma pesquisa de opinião feita pelo instituto Pew Research Center, 39% dos americanos disseram que não tomariam o imunizante.

Países europeus reforçam prioridade

A desconfiança não é uma preocupação apenas dos americanos. Na União Europeia, onde os países devem começar sua campanha de vacinação no dia 27 de dezembro, a questão também se coloca.

Na França, apenas 53% da população diz querer tomar a vacina, de acordo com uma pesquisa feita pelo órgão de saúde do país. A taxa é maior entre a população com mais de 65 anos (72%), grupo com mais riscos para a Covid-19, e entre profissionais de saúde (68%). Ambos estão entre os primeiros que serão imunizados.

Antes de ser diagnosticado com Covid, o presidente Emmanuel Macron afirmou em entrevista ao canal Brut que se vacinaria contra o coronavírus. "Eu não farei para mim o contrário do que eu recomendo para a população", disse, especificando, entretanto, que tomaria a vacina seguindo a ordem de preferência do plano de vacinação. Alguns dos principais ministros fizeram declarações no mesmo tom, garantindo que tomariam a vacina assim que pudessem.

Com 42 anos, Macron não deve estar nas duas primeiras fases da campanha. A primeira dama, Brigitte Macron, que tem 67 anos, pode estar na segunda fase da campanha de imunização na França.

No Reino Unido, primeiro país europeu a começar a vacinação, a rainha Elizabeth, 94 anos, e o príncipe Philip, 99 anos, devem receber o imunizante da Pfizer/BioNTech na próxima semana. Para assegurar os britânicos, a casa Real fez a confirmação antes mesmo do início da campanha, mas manteve os monarcas sob as mesmas regras da população geral. A prioridade no país foi dada aos residentes de asilos e hospitais.

Vacina Sputnik V

Mesmo antes dos resultados finais da terceira fase de testes, a vacina russa Sputnik V começou a ser aplicada na Rússia. Para aumentar a confiança no imunizante, o presidente Vladimir Putin afirmou em agosto que sua filha tinha tomado a vacina ainda na fase de testes.

Aos 68 anos, Putin ainda não foi vacinado. Os especialistas russos não recomendam a vacina para a população acima de 60 anos. "Ouço as recomendações de nossos especialistas, por isso ainda não recebi a vacina. Mas com certeza o farei assim que isso for possível", afirmou na quinta (17), durante sua coletiva de imprensa anual.

Na Argentina, que comprou 600 mil doses da vacina Sputnik V, o presidente Alberto Fernandez, de 61 anos, afirmou que será o primeiro a receber a injeção, em uma demonstração pública. "Serei o primeiro a ser vacinado para que ninguém tenha medo", disse na semana passada. O país sul-americano pretende começar a vacinação ainda este ano.

O início da imunização das populações mais vulneráveis é a luz no fim do túnel de uma crise que já matou mais de 1,6 milhão de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Universidade John Hopkins. No entanto, a OMS (Organização Mundial da Saúde) destaca que os cuidados para o controle da pandemia devem ser mantidos neste momento, em que os casos se multiplicam na Europa e nas Américas.

