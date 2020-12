Um ano depois, Wuhan parece ter dado a volta por cima na pandemia da Covid-19

A vida retomou seu curso na cidade de Wuhan, o epicentro da pandemia Covid-19 na China. Os comércios e as empresas foram reabertos com medidas sanitárias para limitar o risco de a doença voltar. Mas o berço da epidemia de Covid-19 agora está fechado. Em torno do mercado de Wuhan, tapumes azuis foram colocados para impedir o acesso ao prédio que abrigava o mercado atacadista Huanan, suspeito de ser a fonte das primeiras contaminações por coronavírus.