Incêndio na UTI mata nove pacientes com Covid-19 na Turquia

Policiais cercam área de hospital onde ocorreu incêndio na ala de Covid-19, em Gaziantep, na Turquia. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI 2 min

Um incêndio em um hospital em Gaziantep, no sudeste da Turquia, deixou nove mortos neste sábado (19). Todas as vítimas estavam hospitalizadas na ala reservada aos pacientes com a forma grave da Covid-19, segundo o Ministro da Saúde turco.