Autor de atentado antissemita é condenado à prisão perpétua na Alemanha

Stephan Balliet (à esq.) é condenado à prisão perpétua por atentato antissemita na cidade de Halle, na Alemanha, em outubro de 2019. Ronny Hartmann AFP/File

Texto por: RFI 3 min

A Justiça alemã condenou à prisão perpétua o terrorista de extrema direita Stephan Balliet, de 28 anos, nesta segunda-feira (21). Em outubro de 2019, Balliet tentou invadir uma sinagoga na cidade de Halle durante o feriado judaico do Yom Kippur, o Dia do Perdão. Dois pedestres foram mortos na tentativa frustrada do que seria um "massacre".