Mundo coloca Reino Unido em quarentena devido à nova variante do coronavírus

O mundo está isolando rapidamente do Reino Unido depois da descoberta de uma nova cepa da Covid-19 mais contagiosa no sul e sudoeste da Inglaterra. Após vários países europeus e sul-americanos, Canadá, Hong Kong e Índia também anunciaram novas medidas restritivas a Londres nesta segunda-feira (21).

Após o Reino Unido ter imposto diversas restrições durante meses a quem chegasse do exterior, o governo britânico observa a Europa e diversos países pelo mundo fazerem o mesmo. O motivo é uma nova variante do coronavírus que se seria 70% mais transmissível, segundo estudos preliminares.

Desde a zero hora desta segunda-feira, viagens do Reino Unido para a França estão proibidas durante 48 horas. Depois deste prazo, todo cidadão francês que quiser retornar ao país deverá apresentar um teste negativo de coronavírus.

O jornal Libération destaca que o primeiro-ministro francês, Jean Castex, também anunciou a suspensão do transporte de mercadorias por estrada, vias aéreas, marítimas ou ferroviárias do Reino Unido. Segundo ele, esse período que deverá permitir um "tempo para a coordenação entre os Estados membros da União Europeia".

A decisão ocorreu após reunião extraordinária do Conselho de Defesa, no domingo (20), coordenada por videoconferência pelo presidente francês, Emmanuel Macron. O chefe de Estado comemora 43 anos anos de idade nesta segunda-feira (21) em isolamento após ter testado positivo para a Covid-19 na semana passada.

Fronteiras fechadas

Além da França, vários países europeus, como Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria e Itália - que registrou seu primeiro caso da nova cepa - também fecharam as fronteiras para cidadãos britânicos.

"Os europeus colocaram o Reino Unido em quarentena" ironiza a manchete do jornal Le Figaro nesta segunda-feira. De acordo com o diário, o assunto foi discutido em uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

No entanto, a medida não penaliza apenas os cidadãos britânicos. Na Alemanha, dezenas de passageiros provenientes do Reino Unido ficaram bloqueados nos aeroportos alemães na madrugada desta segunda-feira. Muitos passaram a noite dentro de aviões aguardando os resultados dos testes PCR.

Na América Latina, Argentina, Colômbia, Chile e Peru proibiram no domingo (20) a chegada de voos e cidadãos vindos do Reino Unido. Nesta segunda-feira, foi a vez do Canadá, Hong Kong e Índia fazerem o mesmo.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, preside uma reunião de crise sobre a questão nesta segunda-feira. Ele pretende fornecer mais detalhes sobre o transporte de suprimentos para o Reino Unido e as viagens internacionais.

Alta propagação do vírus

O número de britânicos contaminados continua alto. Segundo dados oficiais, 12.799 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas.

Segundo o jornal francês Le Parisien, análises feitas em doentes no sul da Inglaterra, onde a epidemia avança com rapidez, identificaram pelo menos mil pacientes portadores da nova forma do vírus, destacando que ele tem 23 mutações com uma provável carga viral mais forte.

A variante foi descoberta em meados de setembro e teria causado 62% das contaminações em Londres. Porém, até o momento, nada indica que a nova cepa do vírus tenha uma taxa de mortalidade maior.

De acordo com o governo britânico, o novo lockdown pode durar "meses", mas as medidas serão revisadas em 30 de dezembro. Apesar do nível de alerta ter sido elevado ao nível máximo no país, milhares de londrinos correram às estações de trem, aeroportos e rodovias durante o último fim de semana na tentativa de fugir do país.

