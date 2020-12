União Europeia finaliza acordo "equilibrado e justo" com Reino Unido para pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o acordo pós-Brexit com o Reino Unido.

Foram mais de quatro anos de espera até esta quinta-feira (24), quando a União Europeia e o Reino Unido chegaram a um acordo sobre as regras de comércio e trocas após a saída final dos britânicos do bloco europeu. A tensa negociação chegou a um acordo "equilibrado e justo", nas palavras da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"O caminho foi longo e difícil, mas temos um bom acordo", afirmou von der Leyen, ao anunciar o acordo negociado a sete dias do fim do prazo de transição previsto para a saída do Reino Unido. "É um acordo justo, equilibrado e é a coisa justa e responsável a ser feita pelas duas partes", completou.

As normas acordadas passam a valer a partir de 1° de janeiro de 2021. A presidente da Comissão Europeia comentou, ainda, que o dia é difícil. "Sei também que este é um dia difícil e me refiro a nossos colegas britânicos, sei que é extremamente difícil de dizer adeus", comentou.

Do outro lado do Canal da Mancha, o premiê Boris Johnson celebrou o fim da negociação. "O acordo está feito", publicou em suas redes sociais.

"Honramos nossas promessas", afirmou em sua primeira coletiva de imprensa após o acordo. O premiê britânico chamou a atenção para a mudança de regras de migração a partir de janeiro de 2021, uma das promessas feitas durante a campanha do Brexit.

Johnson destacou, ainda, que o Reino Unido fora da União Europeia poderá fazer negociações bilaterais sem depender dos europeus, mas lembrou que o mercado europeu continua a ser muito importante para os britânicos.

Trocas comerciais

Nos últimos dias, aumentava a tensão entre os governos britânico e europeus diante da possibilidade de não chegarem a acordos sobre a exportação e a importação entre o Reino Unido e a União Europeia.

As trocas comerciais continuarão sem taxas de importação e sem cotas, afirmou o chefe da negociação, Michel Barnier.

No entanto, para o francês, haverá esforços a serem feitos dos dois lados. "Haverá verdadeiras mudanças para muitos cidadãos e muitas empresas. É a consequência do Brexit."

O acordo será agora apresentado aos 27 Estados-Membros da União Europeia e ao Parlamento britânico.

