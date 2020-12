Japão detalha plano para atingir meta de neutralidade de carbono até 2050

Esta “estratégia de crescimento verde” estabelece em particular como “objetivo indicativo” que de 50% a 60% da eletricidade do Japão seja proveniente de energias renováveis até 2050. INA FASSBENDER AFP/File

Texto por: RFI 4 min

O Japão, terceira maior economia do mundo, revelou nesta sexta-feira (25) um plano para atingir sua meta de neutralidade de carbono até 2050, por meio do aumento da participação das energias renováveis ​​e da redução do custo das baterias para veículos elétricos. Esta é a primeira vez que o país, cuja produção de energia depende fortemente de combustíveis fósseis, detalha como pretende reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa até meados do século XXI, meta que havia sido anunciada pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga, em outubro.