China registra 20 novos casos de Covid-19 e se inquieta pelas festividades de fevereiro

A China ainda está em alerta para o coronavírus, embora a epidemia esteja sob controle. Vinte novos casos foram relatados em todo o país neste sábado (26), incluindo dois confirmados em Pequim. Isso soou imediatamente o alarme: as autoridades agora estão desaconselhando contra viagens não essenciais, em um momento em que a Europa está voltando a se fechar.

Do correspondente da RFI em Pequim, Stéphane Lagarde

Não são apenas os casos esporádicos descobertos na capital chinesa nos últimos dias que preocupam as autoridades, mas principalmente a chegada iminente das férias de Chunjié em meados de fevereiro. Este festival da primavera, que simboliza a alegria da reunião familiar na China, agora é também um trauma, pelo menos para as autoridades.

Foi durante esses grandes feriados chineses, há muito esperados em particular por centenas de milhões de trabalhadores migrantes que vivem longe de sua província natal, que o coronavírus decolou em fevereiro de 2020.

Os dois novos casos registrados na sexta-feira (25) desencadearam medidas de prevenção direcionadas no distrito de Shunyi, perto do aeroporto, mas também no grande distrito de Wangjin, onde vive parte da comunidade coreana. Os smartphones não pararam nesta manhã de sábado, com o compartilhamento de vídeos na rede wechat mostrando filas em frente às barracas de PCR, nas calçadas de residências frequentadas por infectados.

"Grande teste"

O grupo de diretores responsáveis ​​pela prevenção e controle da epidemia Covid-19 considera que o período que se aproxima constitui um "grande teste", escreveu o grupo em um comunicado.

Aqueles que devem pegar o avião para ir a outras províncias nos próximos dias foram convidados a fazer testes antes de partir, ou serão recusados ​​pelos hotéis. Para o Ano Novo Lunar de 2021, as unidades em Pequim serão incentivadas a “estabelecer férias flexíveis” e possivelmente escalonadas. Segundo o comunicado, é também "para incentivar as massas a celebrar as festas de fim de ano", ou seja, para ficar na capital chinesa.

Em outros lugares, testes direcionados também estão sendo realizados, principalmente na cidade portuária de Dalian, onde sete novos casos foram registrados na sexta-feira (25). Uma triagem massiva de 4,76 milhões de residentes está planejada depois que 129 voos foram cancelados ontem na chegada e partida desta megalópole do nordeste da China.

Independentemente disso, os dirigentes do Partido Comunista Chinês celebraram neste sábado o que chamaram de êxito "extraordinário" no combate à covid-19, a poucos dias da chegada ao país de uma missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) que tentará determinar as origens do coronavírus.

