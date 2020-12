Itália identifica mais de 10 novos casos da nova cepa de Covid-19; Japão endurece regras

Passageiro caminha no aeroporto de Fiumicino depois que o governo italiano anunciou que todos os voos de e para o Reino Unido seriam suspensos por temor de uma nova cepa do coronavírus (Covid-19), em Roma, Itália, dezembro 20, 2020 REUTERS - REMO CASILLI

Texto por: RFI 3 min

As autoridades de saúde anunciaram neste sábado (26) que seis pessoas testaram positivo para a nova cepa do coronavírus depois que chegaram à Itália nos últimos dias procedentes de Londres, o que eleva a mais de 10 o número de casos no país. E o Japão volta a se fechar para não residentes por causa da nova variante do vírus.