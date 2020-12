China: jornalista que denunciou início da pandemia é condenada a 4 anos de prisão

Ativista pró-democracia mostra cartaz com foto da jornalista chinesa Zhang Zhan em frente ao escritório do Governo Chinês em Hong Kong, nesta segunda-feira, 28 de dezembro de 2020. AP - Kin Cheung

Texto por: RFI 3 min

Quatro anos de prisão para a jornalista julgada em Xangai: este é o veredito anunciado contra Zhang Zhan, condenada por sua cobertura do início da pandemia em Wuhan, na China. O julgamento, que começou nesta segunda-feira (28), durou poucas horas. Presa em maio passado, a jornalista de 37 anos foi acusada de "causar problemas" ao espalhar "notícias falsas" – uma acusação usada com frequência contra oponentes do regime.