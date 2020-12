Covid-19: Indonésia irá priorizar vacinação de pessoas de 18 a 59 anos

A estratégia de priorizar idosos, profissionais da Saúde e pacientes de risco nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 não é unânime. Na Indonésia, por exemplo, pessoas de 18 a 59 anos serão os primeiros a serem imunizados. O país recebeu mais de 1 milhão de doses da China e se prepara para administrar a vacina sobre a “população que tem mais mobilidade” e que estaria mais exposta à contaminação, alegando também que seria nessa faixa etária que se encontraria o maior número de assintomáticos.

O objetivo das autoridades de saúde locais é criar a tão polêmica e contestada imunidade de grupo, uma teoria difícil de se materializar no contexto atual. A decisão do governo indonésio avança na contramão de tantos países que começaram suas campanhas de vacinação protegendo o público mais vulnerável.

Mas o arquipélago do sudeste asiático decidiu inicialmente imunizar pessoas ativas e mais jovens. De acordo com as autoridades locais, eles são os que mais correm o risco de espalhar a doença neste país de mais de 267 milhões de habitantes, com 643.508 casos positivos e que já soma 19,3 mil mortes.

Apesar das dúvidas que levanta, a estratégia de vacinação é assumida integralmente pelas autoridades locais. “Nosso objetivo é a imunidade de grupo. [...] Assim que o grupo populacional mais ativo e exposto, de 18 a 59 anos, for vacinado, eles serão um reduto para proteger os outros. Será menos eficaz se usarmos nosso número limitado de vacinas em idosos, quando esses estão menos expostos", explicou Amin Soebandrio, diretor do Instituto Eijkman de Biologia Molecular em Jacarta.

Na realidade, o plano de vacinação será extremamente direcionado aos potenciais “super propagadores” da Covid-19. Nas ilhas de Java e Bali, onde se descobriu que os profissionais de saúde representavam 60% dos casos positivos, 1,2 milhão de doses da vacina serão disponibilizadas.

Uma estratégia insustentável?

No total, o governo indonésio estabeleceu como meta a distribuição de 246 milhões de doses de vacinas para atingir essa imunidade de grupo. Este é o número de doses necessárias para atingir 67% das pessoas de 18 a 59 anos, ou 107 milhões de cidadãos, o que equivale a 40% da população total da Indonésia. A questão é que, de acordo com diversas pesquisas científicas, a imunidade coletiva só pode ser alcançada com a imunização de 60% a 72% da população de um país.

O plano indonésio tem outros pontos questionáveis. Acredita-se que sobre a tomada de decisão tenha pesado também o fato de que a vacina utilizada, a da chinesa Sinovac, só tenha sido testada por enquanto na faixa etária de 18 a 59 anos.

Vacina e diplomacia

Além disso, o uso da vacina chinesa poderia criar uma dependência em relação ao Império do Meio, que poderia aproveitar para aumentar sua influência no arquipélago. “Pequim poderia usar suas doações de vacinas para promover seus objetivos na região, especialmente em questões delicadas, como suas reivindicações no Mar da China Meridional”, alertam os pesquisadores Ardhitya Eduard Yeremia e Klaus Heinrich Raditio à AFP.

A Indonésia vem testando a vacina candidata desde agosto em cerca de 1,6 mil voluntários, mas o imunizante ainda não foi aprovado nem pelos reguladores chineses nem pelos indonésios.

