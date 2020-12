França e Alemanha pedem liberação de militante saudita dos direitos humanos

Saudi women's rights activist Loujain al-Hathloul, who was arrested in May 2018, has been sentenced to five years and eight months for terrorism-related crimes, according to Saudi media reports

O Ministério das Relações Exteriores francês pediu a "rápida liberação" da militante saudita dos direitos humanos Loujain al-Hathloul, condenada nesta segunda-feira (28) a cinco anos e oito meses de prisão por um tribunal especializado em casos antiterroristas, de acordo com a imprensa saudita.

"A França lembra sua mobilização constante a favor dos direitos humanos e da igualdade entre homens e mulheres", disse um porta-voz do Ministério francês, lembrando que o país já pediu sua liberação publicamente em diversas ocasiões.

O governo alemão também pediu a liberação da militante antes do fim do processo. "Seu caso mostra que as autoridades sauditas agem com uma agressividade excessiva contra as militantes", afirmou a comissária federal para os Direitos Humanos e a Ajuda Humanitária Bärbel Kofler.

"Os relatórios sobre torturas envolvendo al-Hathloul, assim como seu péssimo estado de saúde, são preocupantes e é incompreensível que o tribunal não tenha investigado essas denúncias", acrescentou Kofler em um comunicado.

Governo não forneceu provas, diz família

Loujain al-Hathloul foi declarada culpada de "diversas atividades proibidas pela lei antiterrorista", de acordo com o jornal online Sabq. A militante está em prisão provisória há mais de dois anos, período que foi levado em consideração na sentença pronunciada, informou a mídia saudita, citando a decisão do tribunal. Loujain al-Hathloul foi detida em maio de 2018, com outros ativistas, pouco antes do reino suspender a proibição de dirigir para as sauditas.

A ativista fazia parte do grupo de mulheres que lutava por essa causa. Para o ministro saudita das Relações Exteriores, Faysal bin Farhan al-Saud, Loujain al-Hathloul, 31, é acusada de ter estado em contato com Estados "hostis" ao reino e de ter transmitido informações confidenciais.

Sua família afirma, porém, que o governo saudita não forneceu qualquer prova para justificar essas acusações. Em 25 de novembro, a família da ativista anunciou que seu caso havia sido transferido por um juiz da corte penal de Riade para um tribunal encarregado de casos de terrorismo.

Este tribunal penal especializado foi criado em 2008 e, desde então, tem servido principalmente para julgar presos políticos, conforme denúncia de organizações de defesa dos direitos humanos.

Estado físico frágil

Loujain al-Hathloul havia iniciado uma greve de fome na prisão, em 26 de outubro, mas a interrompeu duas semanas depois, de acordo com sua família e a ONG Anistia Internacional. "O estado de ânimo de Loujain está bom, mas sua condição física continua sendo frágil", revelou sua irmã, Alia al-Hathloul.

Loujain, uma militante atuante na causa das mulheres sauditas, teria se envolvido apenas em atividades pacíficas no reino ultraconservador. Ela organizava campanhas pelo direito das mulheres sauditas de dirigirem e pelo fim da tutela que torna as mulheres totalmente dependente dos homens. Formada pela Universidade canadense de Columbia Britânica (UBC), ela foi detida por "tentativa de desestabilização do reino", pouco antes de a proibição das sauditas poderem dirigir ser suspensa.

A mídia pró-governo descreve essas ativistas como "traidoras", por terem mantido contato com diplomatas e com ONGs estrangeiras. A família de Hathloul afirma que, durante sua detenção, ela foi vítima de assédio sexual e de tortura. A ativista relatou, de acordo com sua família, que o ex-conselheiro real Saud al-Qahtani ameaçou estuprá-la e matá-la, o que as autoridades negam.

Não é a primeira vez que a militante, natural de Al-Qassim, uma região conservadora localizada no centro da Arábia Saudita, é presa. No final de 2014, ela foi detida por tentar entrar na Árabia Saudita dos Emirados Árabes Unidos dirigindo um carro. Foi solta 73 dias depois, após uma campanha internacional.

