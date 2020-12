Covid-19: Revisto, balanço na Rússia triplica e país se aproxima do Brasil em número de mortos

Há semanas mais de 25 mil novos casos de Covid-19 vem sendo registrados diariamente na Rússia. AP - Sophia Sandurskaya

Texto por: RFI 3 min

O presidente russo Vladimir Putin vinha celebrando a sua gestão da pandemia de Covid-19, que apresenta até agora resultados melhores do que alguns vizinhos europeus, além do fato de o país ter saído na frente na corrida pela vacina contra o coronavírus. No entanto, não apenas a Sputnik V continua sendo boicotada por várias nações em razão da falta de validação científica, como agora as próprias estatísticas oficiais sobre o número de vítimas da epidemia começam a ser contestadas.