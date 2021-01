Enriquecimento de urânio, uma nova moeda de negociação para o Irã?

As autoridades iranianas iniciaram nesta segunda-feira (4) o processo de produção de urânio enriquecido a 20%, além do limite estabelecido pelo acordo internacional de 2015. Para Teerã, este é um novo meio de pressão nas negociações que virão sobre a energia nuclear iraniana.

O anúncio chega semanas antes da chegada de Joe Biden à Casa Branca. O novo presidente dos EUA disse que está pronto para trazer os Estados Unidos de volta ao acordo nuclear que seu antecessor deixou. Ainda assim, Teerã parece determinado a aumentar a tensão ao anunciar a retomada do enriquecimento de urânio a 20%.

A República Islâmica parece querer ter todas as cartas em mãos para retomar as discussões com os Estados Unidos.

Já em maio de 2019, um ano após a retirada unilateral dos Estados Unidos desses acordos de Viena, o Irã havia começado a cruzar certos princípios. Superficialmente, a posição iraniana é simples. Diante da retirada dos Estados Unidos do acordo, com as consequências econômicas e sociais que isso acarreta para a população norte-americana, a República Islâmica age em conformidade com o direito internacional.

Hoje, portanto, Teerã está indo mais longe, passando de um enriquecimento de 4% para 20%, um salto quântico significativo, embora seja necessário um enriquecimento de 90% para projetar uma bomba nuclear.

Este nível de enriquecimento de 20% é o nível mais alto que o Irã produziu. Esse enriquecimento também será feito na usina de Fordow, que está protegida de ataques militares e cujo uso também teria sido proibido pelo Acordo de Paris.

Um possível recuo

Como qualquer instrumento de negociação, esse novo processo de enriquecimento ainda pode ser interrompido. Se Washington voltar ao acordo e suspender as sanções econômicas, Teerã também se compromete a suspender todas as decisões tomadas nos últimos dois anos para relançar seu programa nuclear.

Caso contrário, e se as partes ainda presentes no acordo não ajudarem o Irã a vender seu petróleo, Teerã também planeja proibir as inspeções planejadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Teremos, portanto, que aguardar o início das negociações com Joe Biden para saber que caminho o Irã está tomando.

Essas negociações prometem ser um pouco mais complexas do que simplesmente devolver ou não os Estados Unidos ao acordo, e é por isso que os iranianos precisam de alavancagem para negociar. França, Alemanha e o futuro governo Biden anunciaram que aguardam compromissos iranianos além da questão apenas da energia nuclear. Por sua vez, Teerã se recusa categoricamente a abordar temas como seu programa de balística, direitos humanos ou sua política regional.

Apesar das dificuldades, será necessário agir rapidamente para lançar as bases dessas negociações, pois as eleições presidenciais no Irã estão marcadas para junho de 2021.

O governo moderado de Rohani poderia ser substituído por uma formação mais conservadora que venceu as eleições legislativas. ano passado. A popularidade do presidente Rouhani despencou com o fracasso do acordo nuclear que ele conduziu durante sua candidatura.

Uma lei debatida internamente

Essa nova decisão de enriquecer urânio também foi fonte de importantes debates no Irã antes de ser criticada no cenário internacional. Ela foi impulsionada pelo assassinato, no final de novembro, do físico Mohsen Fakhrizadeh, uma das autoridades nucleares iranianas mais importantes. De acordo com Teerã, Israel teria ordenado esse ataque. No processo, o Parlamento aprovou essa lei.

O governo do presidente Rouhani se opôs a isso. Ele não queria prejudicar ainda mais o acordo que havia realizado e concluído após anos de negociações. Em última instância, cabia ao Conselho de Guardiães da Constituição, responsável por arbitrar as controvérsias entre as duas instituições, que aprovava a lei.

Nesta segunda-feira, 4 de janeiro, o porta-voz do governo lembrou que se manteve contrário, mas se considerou obrigado a implementá-la.

