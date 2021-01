OMS contraria BioNTech e diz que segunda dose da vacina pode ser feita com "semanas de atraso"

Preparação de uma dose da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 em um hospital de Marselha, no sul da França, nesta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Christophe SIMON AFP

Texto por: RFI 4 min

Quem tem a palavra final? O laboratório alemão BioNTech, que, em parceria com a americana Pfizer, produziu a primeira vacina a ser aprovada contra a Covid-19, adverte para a queda na eficácia do produto caso a segunda dose não seja aplicada dentro do prazo sugerido. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) garante que algumas semanas de atraso não prejudicariam o efeito da imunização.