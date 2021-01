Incentivado por bispos da Amazônia, papa Francisco oficializa funções para mulheres no altar

Papa Francisco permanece avesso a qualquer forma de ordenação de mulheres, mas elas poderão subir no altar como leitoras e acólitas. AP - Remo Casilli

Texto por: RFI 3 min

O papa Francisco autorizou oficialmente, por meio do Código de Direito Canônico, que as mulheres sejam leitoras e acólitas no altar. A decisão não significa que elas possam ser ordenadas padres e algumas já ocupavam essas funções com o aval dos bispos. No entanto, o anúncio é visto como um progresso no Vaticano.