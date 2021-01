Alpinistas nepaleses alcançam o topo do K2 no inverno pela primeira vez

Uma equipe de alpinismo do Nepal conseguiu, neste sábado (16), realizar a primeira subida de inverno do K2, o segundo pico mais alto do mundo, com 8.611 metros. Essa era a única montanha de mais de "8.000" metros que nunca havia sido escalada no inverno, derrubando assim um dos últimos grandes mitos do montanhismo.

Publicidade Leia mais

“Estamos orgulhosos de ter participado dessa história e de mostrar que a colaboração, o trabalho em equipe e uma atitude mental positiva ultrapassam os limites do que acreditamos ser possível”, disse em sua conta do Instagram Nirmal Purja, que fez parte da expedição.

Este ex-soldado das forças especiais britânicas foi o líder da equipe, ao lado de Mingma Gyalje Sherpa, outra estrela do montanhismo nepalês. Os dez alpinistas se reuniram logo abaixo do cume do K2, localizado no maciço Karakoram, conhecido como um dos relevos mais perigosos do mundo, para escalar os últimos metros juntos. Eles cantaram o hino nacional e fincaram a bandeira de seu país no alto da montanha.

Conhecidos há décadas por sua aptidão para escaladas, os nepaleses nunca haviam conseguido chegar ao topo durante a estação mais gelada. Todas as tentativas anteriores foram suspensas devido às condições extremas do K2, apelidado de "montanha selvagem", onde os ventos violentos podem chegar a 200 km/h e a temperatura pode cair a -60°C no cume da montanha.

Alpinista espanhol morre na descida

A façanha dos nepaleses, no entanto, foi maculada pela morte de um alpinista de outra equipe. O espanhol Sergi Mingote, que preferiu não tentar chegar ao topo neste sábado, caiu fatalmente ao descer de um campo intermediário para a base da montanha.

O K2 foi foi escalado pela primeira vez (no verão) em 1954 pelos italianos Lino Lacedelli e Achille Compagnoni. Desde 1987, algumas expedições haviam tentado a subida de inverno. Porém, ninguém jamais havia escalado acima de 7.650 metros.

O inverno é mais rigoroso no Karakoram do que no Himalaia. Isso explica porque a maioria dos picos nepaleses de mais de 8.000 metros foram superados no inverno já na década de 1980, enquanto os outros quatro, localizados no Paquistão – além do K2 – foram alcançados apenas na década de 2010.

Os riscos da escalada do K2 são enormes. Mais de 80 pessoas morreram tentando chegar ao topo, contra quase 450 que o escalaram com sucesso. Neste sábado, o espanhol Sergi Mingote caiu no caminho de volta ao acampamento-base e machucou uma perna, de acordo com sua equipe.

Este ano, nada menos do que quatro equipes diferentes e cerca de 60 alpinistas subiram ao topo do K2, um número maior do que de todas as expedições anteriores juntas.

Integrantes de três das quatro equipes iniciais, os nepaleses se reagruparam e puderam mostrar coragem, aproveitando uma janela de bom tempo, sem vento, para lançar um ataque ao cume. Em ótimas condições meteorológicas, eles ultrapassaram as últimas dificuldades técnicas, incluindo o temido "Gargalo", uma passagem estreita fortemente inclinada. Em agosto de 2008, 11 pessoas morreram tentando vencer essa etapa, na pior tragédia de todos os tempos no K2.

Pelo menos um membro da equipe nepalesa, Mingma Gyalje Sherpa, planejava chegar ao cume sem usar oxigênio.

O sucesso da equipe foi celebrado no Nepal. "São notícias fantásticas. Durante décadas, os nepaleses ajudaram os estrangeiros a escalar as alturas do Himalaia, mas não recebemos o reconhecimento que merecemos", disse Kami Rita Sherpa, que já escalou o Everest 24 vezes, um recorde. “Sinceros parabéns aos montanhistas nepaleses por esta primeira e histórica ascensão ao K2 no inverno. Ninguém merece tanto quanto eles”, reagiu a Associação de Alpinistas Poloneses.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro