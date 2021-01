Índia: incêndio em maior laboratório de vacinas do mundo deixa cinco mortos

Empregados com equipamentos de proteção em frente ao prédio incendiado do Serum Institute of India, na cidade de Pune, em 21 de janeiro de 2021. © AFP

Texto por: RFI 2 min

Cinco pessoas morreram em um incêndio que destruiu, nesta quinta-feira (21), um prédio do Serum Institute of India, maior centro de produção de vacinas do mundo, no oeste da Índia. "Cinco pessoas morreram", afirmou o prefeito da cidade de Pune, Murlidhar Mohol, a repórteres após o incidente.