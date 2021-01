Índia: nascimentos de meninas aumenta apesar de aborto de fetos femininos

No norte da Índia, região de costumes muito patriarcais, famílias abortam fetos do sexo feminino para não ter que criar uma filha e pagar o dote quando ela se casar. AP - Rajanish Kakade

A Índia é o país com a proporção de gênero mais desigual do mundo, ao lado da China. Muito menos meninas do que meninos nasceram nos últimos anos, devido à violenta prática generalizada de abortar fetos femininos. No entanto, o governo indiano anuncia que essa tendência melhorou nos últimos seis anos.