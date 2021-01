Movimento contra racismo "Black Lives Matter" é indicado ao Nobel da Paz

Manifestação do movimento "Black Lives Matter", em Filadélfia (27/10/2020). AFP - Mark Makela

Texto por: RFI 2 min

O movimento "Black Lives Matter", que ganhou projeção no ano passado com a morte do negro americano George Floyd, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por um parlamentar norueguês.