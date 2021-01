Covid-19: Israel fornecerá 5 mil doses de vacinas para palestinos

Pressionado pela ONU, Israel vai liberar o imunizante para profissionais da saúde na Cisjordânia ocupada. A informação foi divulgada neste domingo (31) pelo Ministério da Defesa do país.

Publicidade Leia mais

Desde o lançamento de sua campanha de vacinação no final de dezembro, Israel vacinou mais de 3 milhões de pessoas, um terço de sua população, de acordo com os últimos dados das autoridades locais. Na Faixa de Gaza, território palestino sob controle do Hamas, e na Cisjordânia ocupada, sede da Autoridade Palestina, a vacinação ainda não começou.

O novo coordenador da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, pediu a Israel na semana passada que facilitasse a vacinação dos palestinos contra a Covid-19, de acordo com "as obrigações do país sob o direito internacional".

A ONU continua a pedir que Israel contribua para responder às necessidades prioritárias dos palestinos nos territórios ocupados e a trabalhar para tornar as vacinas da Covid-19 mais acessíveis" para essa população, enfatizou Wennesland. "É essencial que ambos os governos sejam capazes de controlar a pandemia. Isso também cumpriria as obrigações de Israel em virtude do direito internacional", insistiu.

Ele também reconheceu que Israel tem trabalhado há um ano em "estreita colaboração com as Nações Unidas e seus colaboradores para garantir que o material e itens necessários cheguem a toda a Cisjordânia ocupada", incluindo Jerusalém Oriental e Gaza. "É importante que este nível de cooperação e compromisso não seja enfraquecido agora que as vacinas devem chegar", ressaltou o emissário.

Israel já administrou o imunizante em palestinos em Jerusalém Oriental, a parte da cidade sagrada ocupada e anexada por Israel desde 1967. O país, que fechou um contrato antecipado com o laboratório Pfizer/BioNTech, é a nação que mais vacinou até agora no mundo.

O país respeita, desde dezembro, um terceiro lockdown que irá até o final de janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, 2,5 milhões dos 9 milhões de habitantes já foram vacinados.

Contratos de compra

A Autoridade Palestina assinou quatro contratos de compra de vacinas, que cobririam 70% dos habitantes de Gaza e da Cisjordânia. As primeiras doses da russa Sputnik V devem chegar nos próximos dias. Desde o início da pandemia, Israel registrou cerca de 641 mil casos de Covid-19, em que 4,7 mil morreram. As autoridades palestinas relataram 157 mil infecções, incluindo 1,8 mil mortes na Cisjordânia e em Gaza.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro