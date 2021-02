China aprova 2ª vacina contra Covid, a CoronaVac já usada no Brasil

A vacina CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, foi aprovada neste sábado, 6 de fevereiro de 2021, na China. Ozan KOSE AFP/Archivos

Texto por: RFI 3 min

As agências reguladoras da China autorizaram "com condições" a comercialização de uma segunda vacina contra o coronavírus, a CoronaVac do laboratório Sinovac, anunciou a empresa farmacêutica neste sábado (6).