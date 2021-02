Novo lockdown em Melbourne não impede continuação do Aberto da Austrália

Uma espectadora do Aberto de Tênis da Austrália. Torneio vai continuar até a semana que vem, mas sem público.

As autoridades australianas decretaram nesta sexta-feira (12) um novo lockdown de cinco dias no estado de Victoria, do qual Melbourne é a capital, em plena disputa do Aberto de Tênis da Austrália. A competição continua sendo realizada, mas sem público, pelo menos até a próxima quarta-feira (17).

A medida tenta conter um surto da variante britânica mais contagiosa do coronavírus, que começou em um dos hotéis em que vários jogadores e participantes do torneio ficaram em quarentena. Treze pessoas foram contaminadas, entre empregados do estabelecimento e familiares.

Devido às restrições, cerca de seis milhões de pessoas terão de ficar em casa a partir da meia-noite desta sexta-feira, por cinco dias. No entanto, as autoridades consideram que o espaço onde Aberto da Austrália ocorre é um "local de trabalho" que pode continuar funcionando com um número limitado de funcionários. Já os atletas permanecerão em uma "bolha sanitária".

"Os jogos vão continuar. Apenas os tenistas e suas equipes, bem como os membros da organização que não puderem trabalhar de suas casas, estarão autorizados no local do torneio", afirmou o diretor do evento, Craig Tiley.

"É difícil. Esses dias serão complicados para todo mundo", disse a tenista americana Serena Williams, depois de sua vitória 7-6 (7/5) et 6-2 contra a russa Anastasia Potapova, nesta sexta-feira. "Não é ideal, especialmente nesse momento em que os espectadores estavam de retorno. Mas, no final das contas, devemos fazer o que é melhor", reiterou.

O Aberto da Austrália obteve autorização para acolher um público 50% inferior à sua capacidade, recebendo entre 25 mil e 30 mil pessoas por dia, e dando ao circuito mundial do tênis uma impressão de normalidade, apesar da logística extraordinária e das medidas sanitárias excepcionais para a realização do evento.

Seis milhões de pessoas em lockdown

A partir da meia-noite desta sexta-feira, seis milhões de habitantes do estado de Victoria deverão obedecer ao novo lockdown por cinco dias, podendo deixar suas casas somente para atividades consideradas essenciais, como compra de medicamentos e alimentos e a prática de exercícios físicos. Todas as reuniões públicas estão proibidas - inclusive casamentos e frequentação de templos religiosos - e o uso de máscara é obrigatório fora das residências.

Voos internacionais ao estado foram suspensos por um período indeterminado. Com exceção de Nova Gales do Sul - o estado mais populoso da Austrália - todas as outras regiões fecharam suas fronteiras ao estado de Victoria, devido ao risco de propagação da variante britânica do coronavírus.

O país entra, desta forma, em uma nova fase da luta contra a epidemia de coronavírus. Em 2020, um severo lockdown foi imposto em Victoria durante 100 dias, medida que durou até o final de outubro.

"Essas restrições têm o objetivo de garantir nossa proteção à variante do coronavírus mais contagiosa e que se propaga mais rapidamente", afirmou o governador de Victoria, Daniel Andrews. Ele garantiu que essa reação "curta e estrita" deve ser eficaz para barrar a propagação da doença: "Vamos vencer esse vírus. Podemos impedi-lo de nos contagiar".

A Austrália é um dos países que obtiveram um importante sucesso no gerenciamento da epidemia. Apenas 900 mortes foram registradas desde o início da crise sanitária entre a população de 25 milhões de habitantes.

(Com informações da Reuters e da AFP)

