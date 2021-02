Com 46% de imunizados, Israel reabre economia com passaporte de vacinação

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu posa em uma academia para comemorar reabertura econômica em Israel AP - Tal Shahar

RFI

O governo israelense aposta no “tav yarok”, o adesivo que contém um código de barras sofisticado, à prova de fraudes, que pode ser obtido no site do Ministério da Saúde do país. O selo vacinal é uma prova de que a pessoa recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, há pelo menos uma semana.