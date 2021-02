Mianmar enterra primeira vítima da repressão e protestos contra golpe continuam

Milhares de pessoas foram às ruas assistir à passagem do funeral de Mya Thwate Thwate Khaing, na capital de Mianmar. Em 21 de fevereiro de 2021.

Milhares de pessoas participaram neste domingo (21) do funeral de Mya Thwate Thwate Khaing, a jovem baleada na cabeça durante manifestação pró-democracia em Mianmar que morreu na sexta-feira (19). A cerimônia ocorreu nos arredores da capital Naypyidaw.

Publicidade Leia mais

Mianmar prestou homenagem à primeira vítima da repressão militar, que se tornou um ícone da resistência no país. Multidões tomaram as ruas para manifestar contra o golpe de Estado de 1º de fevereiro, apesar da violência imposta pelo Exército no poder.

Quase três semanas após o golpe que pôs fim a uma frágil transição para a democracia, a mobilização se espalhou não apenas nas principais cidades do país, mas também em aldeias remotas.

"Estamos prontos para perder nossas vidas. Vamos lutar até o fim", afirmou um manifestante, de 26 anos, que participou das homenagens em Rangoon, capital econômica de Mianmar. “Se tivermos medo, não conseguiremos” derrubar a junta, disse.

Os protestos também acontecem em Mandalay, na região central, onde a polícia atirou contra manifestantes, matando duas pessoas e ferindo outras 30. “Metade das vítimas foram alvejadas por munição real”, e muitos participantes foram feridos por balas de borracha e estilingues, afirmou Hlaing Min Oo, chefe de uma equipe de resgate. O uso de munição real foi confirmado por médicos que atuam no campo, sob condição de anonimato, por medo de represálias.

Controlada pelos militares, a imprensa de Mianmar não publicou a notícia sobre as mortes e culpa os manifestantes por seu "comportamento agressivo”. O jornal estatal Global New Light of Myanmar afirmou apenas que três soldados e oito policiais ficaram feridos.

Reação internacional

A escalada de tensões em Mianmar provocou novas represálias internacionais. “O uso de força letal, intimidação e assédio contra manifestantes pacíficos é inaceitável”, tuitou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, apelou ao Exército para que "termine imediatamente com a violência contra os civis", indicando que a União Europeia irá "tomar as decisões adequadas".

Os chanceleres da UE devem se reunir nesta segunda-feira (22) para discutir possíveis sanções.

Enquanto isso, continuam as ondas de prisões de políticos, ativistas e grevistas. Quase 570 pessoas foram presas desde 1º de fevereiro, e apenas cerca de 40 já foram libertadas, de acordo com uma ONG que presta assistência a presos políticos.

As conexões à Internet foram cortadas pela sétima noite consecutiva, antes de serem restauradas na manhã deste domingo. O medo de represálias é muito forte em Mianmar, onde os últimos levantes populares de 1988 e 2007 foram reprimidos de forma sangrenta.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro