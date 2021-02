Em processo pioneiro, Alemanha condena oficial por cumplicidade em crimes contra humanidade na Síria

Eyad al-Gharib em seu julgamento no tribunal de Koblenz. O ex-agente do serviço de inteligência sírio por cumplicidade em crimes contra a humanidade, no primeiro processo judicial em todo o mundo sobre tortura patrocinada pelo Estado pelo governo do presidente sírio Bashar al-Assad em 24/02/2001. AFP - THOMAS LOHNES

Texto por: RFI 5 min

Um tribunal alemão condenou nesta quarta-feira (24) um ex-agente do serviço de inteligência sírio por cumplicidade em crimes contra a humanidade, no primeiro processo judicial em todo o mundo sobre tortura patrocinada pelo Estado no governo do presidente sírio Bashar al-Assad. Eyad al-Gharib, 44, foi considerado culpado por seu papel em ajudar a prender manifestantes e entregá-los a um centro de detenção em Damasco no outono de 2011.