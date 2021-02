Covid-19: mundo ultrapassa as 2,5 milhões de mortes e escassez de vacina assusta

Um paciente com Covid-19 é tratado no hospital United Memorial Medical Center em Houston, Texas.

Mais de 2,5 milhões de mortes causadas pela Covid-19 foram oficialmente registradas em todo o mundo desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, de acordo com uma contagem realizada pela agência AFP nesta quinta-feira (25) a partir de dados oficiais fornecidos pelas autoridades. Cinco países (Estados Unidos, Brasil, México, Índia e Reino Unido) respondem por quase metade das mortes.

No total, 2.500.172 mortes foram registradas, para 112.618.488 casos notificados. A Europa, com 842.894 mortos, é a região mais enlutada, à frente da América Latina/Caribe (667.972) e dos EUA/Canadá (528.039).

Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU votou nesta quinta-feira uma resolução sobre a melhoria da disponibilidade das vacinas contra Covid-19 em países empobrecidos ou em conflito, disseram diplomatas. O esboço obtido do documento enfatiza "a necessidade urgente de solidariedade, equidade e eficácia" no combate à pandemia em países com acesso limitado às vacinas.

A votação, solicitada pela Grã-Bretanha, foi realizada por escrito durante 24 horas por causa das restrições pandêmicas nas reuniões do conselho. O resultado será conhecido nesta sexta-feira (26), disseram diplomatas.

As negociações sobre o texto da resolução demoraram uma semana e foram retardadas pela Rússia e pela China, que atualmente têm relações tensas com a Grã-Bretanha.

O texto preliminar “incita a doação de doses de vacinas de economias desenvolvidas e todos aqueles em posição de fazê-lo para países de baixa e média renda e outros países necessitados”.

Também "apela ao fortalecimento das abordagens nacionais e multilaterais e da cooperação internacional para facilitar o acesso equitativo e acessível às vacinas contra a Covid-19 em situações de conflito armado, situações pós-conflito e emergências humanitárias complexas". A ONU afirma que cerca de 160 milhões de pessoas vivem nessas condições.

Se aprovada, esta será a segunda resolução do conselho sobre a pandemia. A primeira, aprovada em julho do ano passado, previa cessar-fogo em zonas de guerra para facilitar o combate à pandemia. Por causa das tensões entre os Estados Unidos e a China, a resolução precisou de mais de três meses de negociações de ida e volta antes de finalmente ser aprovada.

Obstáculos ao acesso às vacinas

Este novo projeto insta o Secretário-Geral Antonio Guterres a realizar avaliações frequentes dos obstáculos ao acesso às vacinas.

Também exorta os países membros a tomarem medidas para prevenir a especulação e a acumulação de vacinas [nos países ricos], a fim de garantir o acesso à vacinação, especialmente nas zonas de conflito.

Na semana passada, Guterres disse que o mundo "precisa urgentemente de um plano de vacinação global" para impedir que os países ricos deixem os mais pobres para trás na luta contra o coronavírus.

"Todos aqueles com a energia necessária, conhecimento científico e capacidade de produção e financeira" devem aderir a um esquema mundial de vacinas, disse Guterres ao conselho.

Guterres disse que 75% de todas as doses de vacinas administradas até agora em todo o mundo foram em apenas 10 nações, enquanto 130 países não tiveram nenhuma vacina.

(Com informações da AFP)

