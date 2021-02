Na diplomacia das vacinas, Israel troca imunizante por reconhecimento de Jerusalém como capital

Mulher exibe o seu "passaporte verde", concedido às pessoas já vacinadas em Israel, e entre num espetáculo no parque de Yarkon, em Tel Aviv. (24/02/2021) REUTERS - AMIR COHEN

Texto por: RFI 3 min

No combate à Covid-19, Israel é exemplo mundial. A metade da população do Estado hebreu já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus e um terço está completamente imunizada, com as duas injeções. Na esteira dessa campanha bem-sucedida, o país aproveita para se promover no cenário internacional – e doa vacinas em troca do reconhecimento oficial de Jerusalém como capital de Israel.