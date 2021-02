Nigéria: 42 pessoas sequestradas são libertadas, mas 317 meninas continuam reféns

As 42 pessoas, incluindo 27 crianças, sequestradas há dez dias em uma escola no centro-oeste da Nigéria, foram libertadas, um dia depois de outro sequestro em massa, nesta sexta-feira (26), em que 317 meninas também foram capturadas por grupos criminosos.

“Os alunos, professores e seus familiares da Faculdade de Ciências de Kagara recuperaram a liberdade e são recebidos pelo governo local”, anunciou no Twitter Abubakar Sani Bello, governador do estado nigeriano do Níger, uma das áreas minadas pelos grupos criminosos.

Em meados de fevereiro, homens armados atacaram esta escola secundária pública em Kagara, matando um aluno e levando consigo outros 27, além de três professores e 12 familiares de funcionários.

Os "bandidos", como as autoridades se referem a eles, aterrorizam as populações locais, realizando sequestros em massa para obterem resgates, saqueiam aldeias e roubam gado há muitos anos, principalmente no noroeste e centro-oeste da Nigéria.

Mas, ultimamente, estes grupos também estão aumentando os sequestros de crianças nas escolas. Na sexta-feira, 317 meninas que frequentavam a escola em Jangebe, no noroeste do estado de Zamfara, foram sequestradas de seus dormitórios. Uma operação de resgate está em andamento, composta por forças de segurança, mas também pela população.

Na tarde de sexta-feira, indignados, os pais dos estudantes sequestrados atacaram o comboio oficial que iria ao local, ferindo gravemente um jornalista. Na manhã deste sábado (27), a situação estava mais tranquila, de acordo com depoimentos coletados pela AFP, e alguns pais esperaram resignados pelas notícias de suas filhas.

"Chantagem"

No início de dezembro, 344 meninos foram sequestrados de um internato em Kankara, no estado vizinho de Katsina, antes de serem libertados uma semana depois. As autoridades negam o pagamento de qualquer resgate aos criminosos, mas isso não deixa dúvidas aos especialistas em segurança, que temem que essa prática se espalhe e se multiplique nessas áreas infestadas de extrema pobreza e com pouca ou nenhuma segurança.

As autoridades anistiaram um dos responsáveis ​​pelo sequestro, Awwalun Daudawa, enviando uma mensagem errada aos criminosos e "atirando no próprio pé", de acordo com Yan Saint-Pierre, que chefia o Grupo de Consultoria do Centro de Análise de Segurança Moderna.

Diante desse novo sequestro em massa, o presidente Muhammadu Buhari, muito criticado pela catastrófica situação de segurança no norte da Nigéria, de onde é originário, garantiu na noite de sexta-feira que não "cederá à chantagem" de bandidos.

Violência, pobreza extrema e escolaridade

O número é incerto, mas esses grupos armados estão atraindo cada vez mais jovens desempregados para essas regiões, que registram mais de 80% de pobreza extrema em sua população.

"Não podemos saber exatamente quantos são", disse à AFP Nnamdi Obasi, analista do International Crisis Group (ICG) na Nigéria. “Eles se dividem, se reagrupam, formam alianças dentro de si... Só no estado de Zamfara, estima-se que existam cerca de 40 acampamentos” onde moram e se escondem, continua o especialista.

Alguns desses grupos têm centenas de combatentes, outros apenas algumas dezenas, alguns estabeleceram fortes vínculos com grupos jihadistas no Nordeste, outros não.

Essa violência criminosa matou mais de 8 mil pessoas desde 2011 e forçou mais de 200 mil pessoas a fugir de suas casas, de acordo com um relatório do ICG publicado em maio de 2020.

Outra preocupação diante dessa nova tendência é que esses sequestros contribuam ainda mais para a evasão de crianças, principalmente de meninas, nessa região que já possui o maior número no mundo de crianças que não frequentam a escola, de acordo com o ICG.

Na noite de sexta-feira, o governo de Kano, um estado muito populoso do norte e até agora poupado da violência dos bandidos, ordenou "o fechamento imediato" de dez internatos fora da capital.

Com informações da AFP.

