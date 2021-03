Especialistas da ONU pedem investigação internacional sobre envenenamento do opositor russo Alexei Navalny

O líder da oposição russa Alexei Navalny permanece dentro de uma cela de vidro durante uma audiência no Tribunal Distrital de Babushkinsky em Moscou em 20 de fevereiro de 2021.

Especialistas das Nações Unidas pediram nesta segunda-feira (1°) uma investigação internacional sobre o envenenamento do opositor russo Alexei Navalny, enquanto a União Europeia (UE) formalizou sanções contra altos funcionários russos. "O governo russo não pode escapar de suas obrigações", disseram Agnès Callamard, relatora especial para execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, e Irene Khan, relatora especial para a promoção e proteção da liberdade humana, opinião e expressão da ONU.

Essas especialistas independentes exigiram de Moscou a "libertação imediata" do principal oponente do Kremlin e a autorização de uma investigação internacional sobre seu envenenamento em agosto de 2020.

“Dada a resposta inadequada das autoridades russas, o uso de armas químicas proibidas e o aparente padrão de tentativas de assassinato dirigidas, acreditamos que uma investigação internacional deva ser realizada com urgência para apurar os fatos e esclarecer todas as circunstâncias relativas ao envenenamento de Navalny ", enfatizaram.

Elas apontaram para "o envolvimento muito provável de funcionários do governo russo, provavelmente de alto nível".

A seus olhos, "o envenenamento de Navalny com [o agente tóxico] Novichok foi deliberadamente cometido para enviar um aviso claro e assustador de que esse seria o destino de qualquer pessoa que critica e se opõe ao governo". Este agente nervoso, desenvolvido para fins militares na época soviética, "foi escolhido precisamente para despertar o medo".

As duas especialistas, cuja opinião, no entanto, não compromete a ONU, pedem ao governo russo desde agosto que garanta que "uma investigação confiável e transparente que respeite os padrões internacionais seja realizada rapidamente e que as conclusões sejam tornadas públicas".

Considerando a resposta das autoridades russas insatisfatória, eles enfatizam que uma investigação internacional é "particularmente crucial", visto que Navalny está "detido pelo governo russo".

Sanções europeias

Em Bruxelas, os países membros da União Europeia (UE) formalizaram nesta segunda-feira (1°) sanções contra quatro autoridades da Justiça e Defesa russas, envolvidas na prisão e condenação do opositor.

A Colônia Penal nº 2 será a casa de Navalny pelos próximos dois anos e meio Dimitar DILKOFF AFP

Segundo duas fontes europeias, as personalidades sancionadas são Alexandre Kalashnikov, diretor dos serviços penitenciários, Alexandre Bastrykine, chefe do Comitê de Investigação da Rússia, Igor Krasnov, procurador-geral, e Viktor Zolotov, chefe da Guarda Nacional Russa. Os seus nomes serão publicados no Jornal Oficial da UE na terça-feira (2).

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, disse que seu país responderia "com certeza" às sanções da UE.

Colônia penal

Com seus decrépitos blocos de edifícios soviéticos e casas de madeira precárias, a cidade de Pokrov abriga a prisão onde o opositor russo Alexei Navalny cumprirá sua pena, uma colônia penal descrita como uma máquina para "esmagar" os presos mais desafiadores.

Cercada por uma cerca de estanho com arame farpado, a colônia penal nº 2 fica na periferia da cidade, próxima a uma fábrica da gigante americana do agronegócio Mondelez. "Dizem que é uma das colônias mais difíceis da Rússia", diz Denis, um empresário que se recusa a dar seu sobrenome: "Talvez seja por isso que ele foi transferido para cá."

O opositor de 44 anos, que sobreviveu a um envenenamento no ano passado, e passou vários meses convalescendo na Alemanha, deve cumprir uma sentença de dois anos e meio em Pokrov. Preso ao retornar à Rússia, ele foi condenado em fevereiro a dois anos e meio de prisão. Sua condenação provocou indignação na sociedade civil russa e nas capitais ocidentais.

Em Pokrov, a simpatia pelo opositor é menos evidente. “O local da sua prisão não importa para nós: o mais importante é que ele está preso”, afirma a aposentada de 56 anos, Ladviga Krylova.

Exílio forçado dos intelectuais

Cem quilômetros a leste de Moscou, Pokrov e seus 17.000 habitantes são um ponto de passagem na estrada para Vladimir, uma cidade medieval cujas igrejas ortodoxas, classificadas como Patrimônio Mundial pela Unesco, estão entre as mais visitadas da Rússia.

Foi precisamente durante a era soviética que a colônia penal foi aberta. Uma herança distante do Gulag, o sistema de campos de concentração instituído sob Stalin, é hoje um dos 684 campos de trabalho que acomodam 393.000 prisioneiros na Rússia.

Em teoria, a colônia oferece aos detidos a oportunidade de trabalhar em troca de um salário mínimo, que mal cobre os custos de moradia que lhes são impostos. Mas o sistema está regularmente na mira de grupos de Direitos Humanos, que denunciam as condições adversas e os dias de trabalho intermináveis.

Maxime Troudolioubov, editor do site de notícias Meduza, garante que o sistema de colônias penais é um instrumento usado pelo Kremlin para desestabilizar oponentes e marginalizar seus críticos.

"Este é o seu objetivo: ou uma pessoa está psicologicamente abalada ou deixa a Rússia imediatamente após cumprir sua pena. Em ambos os casos, um opositor deixa o campo de jogo", disse.

Assédio e humilhação

A gravidade deste sistema é conhecida. Em 2013, a cantora Nadejda Tolokonnikova, membro do grupo musical de protesto Pussy Riot, condenada a dois anos no campo por ter cantado uma "oração punk" anti-Putin na Catedral de Cristo Salvador em Moscou, iniciou uma greve de fome para protestar contra a "escravidão "em seu campo de trabalho em Mordóvia, no sudeste de Moscou.

Alexandre Kalashnikov, diretor dos serviços prisionais russos, garantiu à agência de notícias TASS que "nenhuma ameaça" pesaria na saúde de Alexey Navalny, que poderia trabalhar como cozinheiro, bibliotecário ou costureiro.

Mas desde o anúncio de seu local de detenção, ex-detentos da colônia penal nº 2 contam como era seu cotidiano por lá. A administração da prisão tenta "arruinar psicologicamente as pessoas", disse Dojd Dmitri Demouchkine, um político nacionalista que passou dois anos lá, ao canal de televisão da oposição.

Para Konstantin Kotov, que foi lá por violar a lei de protesto russa, "esta colônia é considerada exemplar justamente por não tratar as pessoas como humanos". Ele descreve um ambiente no qual os presidiários quase não têm tempo livre e estão completamente isolados do mundo exterior. O objetivo: manter "as pessoas sob pressão e submetê-las".

Privado de sua voz mais audível, a oposição russa se pergunta em que estado Alexei Navalny será libertado da prisão e se ele ainda estará pronto para enfrentar o Kremlin.

“Haverá assédio e humilhação. O objetivo do sistema é destruí-lo”, disse Marina Litvinovich, integrante de uma comissão oficial que observa as condições de detenção.

