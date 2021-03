OMC e IFC: dois africanos tomam posse em prestigiosas instituições internacionais

Ngozi Okonjo Iweala assume na OMC e Makhtar Diop, na IFC, nesta segunda-feira, 1° de março de 2021. © Reuters/Reuters

Texto por: RFI 5 min

A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala assumiu as rédeas da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra, na Suíça, nesta segunda-feira (1°), em plena discussão sobre a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Já o senegalês Makhtar Diop assumiu como diretor executivo da IFC, a empresa financeira internacional, filial do Banco Mundial. Veja as trajetórias destas duas figuras brilhantes.