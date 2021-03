Comerciantes pedem silêncio aos clientes para ajudar no combate à Covid no Japão

Japoneses pelas ruas do bairro de Kabukicho, em 8 de fevereiro de 2021. AFP - BEHROUZ MEHRI

Texto por: RFI 3 min

No Japão, a terceira onda da pandemia do coronavírus demora a passar e a maioria das empresas ainda tem que fechar suas portas às 20 horas. Para ajudar no controle da doença e evitar medidas mais restritivas, durante o dia, os comerciantes têm adotado a regra do silêncio e pedem a seus clientes que não falem. Em outras palavras, os clientes podem entrar, comprar, comer, mas não podem conversar. O objetivo é evitar que comércios e restaurantes tornem-se um epicentro de transmissão.